Milano, aperto Museo delle illusioni. Un'area nuova dove urlare, ridere e giocare è permesso

Nuova apertura per la città metropolitana di Milano: il “Museo delle illusioni”. Aperto dal 6 luglio in Via Luigi Settembrini 11, è stato creato un nuovo spazio dedicato a gente di ogni età. All’interno del museo, oltre 70 attrazioni mirate a creare un viaggio che spazia tra psicologia, matematica, scienza, biologia.

Un museo insolito, dunque, visto che nell'ampia area che offre è possibile ridere, urlare, scattare foto, correre e molto altro che, solitamente, non è permesso.

L’origine del Museo delle Illusioni risale al 2015 a Zagabria e successivamente è sbarcato in altre città in giro per il mondo: da Dubai a Parigi, da Chicago al Cairo. Obiettivo del museo è far conoscere ai visitatori le imperfezioni del nostro cervello e dei nostri occhi.

Accessibile a tutti, i prezzi dei biglietti vanno dai 18 euro (per gli adulti) ai 12 euro (per bambini e ragazzi tra 5 e 15 anni). L'ingresso è gratuito per i bambini di età inferiore ai 5 anni. Il museo è aperto dalle ore 10:00 alle ore 20:00, dal lunedì alla domenica.

