Milano, aperitivo fra sconosciuti in tempo di Covid? Con un’affissione ai pali della città

Impossibile ma vero. I milanesi che vogliono “abbordare” e che sono a caccia di un appuntamento al buio non sanno più cosa inventarti. L’ultimo metodo alternativo per rimorchiare - non proprio adatto in tempo di Covid - è l’affissione sui pali con i bigliettini del cellullare da staccare. «A.A.A Cercasi compagnia per aperitivo»: il foglio con la proposta di un appuntamento al buio è apparso nella zona della Stazione Centrale, molto frequentata sia di giorno sia di notte. Un po’ come fanno le baby sitter e le donne di servizio in cerca di lavoro.

«Vuoi rilassarti e staccare dalla frenetica Milano? Ti piace sorseggiare un attimo cocktail o sorseggiare un buon calice?». La cosa ancor più strana è che i bigliettini del telefono cellulare erano per metà staccati, quindi, gli interessati o le interessate a un aperitivo fra sconosciuti non mancano.

