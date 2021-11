Milano, anziano ciclista trovato a terra privo di sensi: è gravissimo

Un ciclista di 75 anni è stato trovato a terra, privo di sensi, in provincia di Milano. L'anziano è stato notato da un passante questa mattina, intorno alle 11.30, a Sesto San Giovanni.

Da ricostruire la dinamica del fatto, avvenuto in via Camillo Benso di Cavour. Il 75enne, colto da malore, era già in arresto cardio-circolatorio e un'ambulanza lo ha trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale di Cinisello Balsamo, mentre gli operatori effettuavano le manovre di rianimazione a bordo. Sul posto, oltre all'ambulanza, sono intervenuti anche i vigili urbani. Le condizioni dell'uomo, ora ricoverato, sono molto gravi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Novembre 2021, 14:45

