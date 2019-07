«Controllo contatori»: anziana apre la porta e finto tecnico del gas le ruba tutti i soldi e i gioielli

Un'anziana donna che nascondeva in casa contanti e ori, a Milano, ha subito un ingente furto da parte di uno dei tanti truffatori seriali porta a porta. È accaduto ieri mattina in via Primaticcio, nella zona sud della città, dove un finto tecnico del gas, italiano, di circa 30 anni, inscenando dei controlli con un rilevatore, ha fatto prima mettere da una parte i soldi e gli oggetti di valore della donna, di 84 anni, e poi distraendola è riuscito ad appropriarsene prima di dileguarsi. Secondo quanto riferito dalla polizia il bottino ammonta svariate decine di migliaia di euro. Mercoledì 17 Luglio 2019, 15:41

