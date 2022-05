Milano, anziana trovata carbonizzata nel suo appartamento in centro

E' giallo sul ritrovamento del corpo di una donna anziana carbonizzata. Come riporta la Stampa, la donna sarebbe morta a causa dell'incendio nel suo appartamento all'ottavo piano di via Serbelloni in pieno centro a Milano. Sono intervenuti i vigili del fuoco e anche il pm di turno. Indagano i carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e anche il pm di turno. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ristabilirne la dinamica.

Ieri sera un’altra anziana era morta in un incendio nel suo appartamento sempre a Milano, in via Paolo Giovio 24.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Maggio 2022, 00:04

