Milano, anziana di 90 anni aggredita a pugni in pieno centro: è grave

Una signora di 90 anni è stata aggredita attorno a mezzogiorno oggi a Milano da un uomo che l'ha colpita, senza una ragione, con un pugno alla testa. L'anziana è stata subito trasportata in codice rosso, per via dell'età, al Fatebenefratelli.

L'episodio è accaduto in piazza Oberdan, in pieno centro. La polizia di stato ha già fermato un sospettato: si tratta di un senza tetto che, per ragioni ancora da accertare, avrebbe perso il controllo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Febbraio 2022, 14:49

