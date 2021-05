Milano, Antonio Di Fazio indagato per abusi sessuali su altre due donne

Antonio Di Fazio indagato per almeno altri due episodi di abusi sessuali. L'imprenditore 50enne di Milano, finito in carcere venerdì scorso per aver narcotizzato e violentato una studentessa di 21 anni a fine marzo, avrebbe utilizzato lo stesso modus operandi nei confronti di due giovani che sono state sentite lunedì scorso in Procura a Milano.

Le due vittime sarebbero due ragazze sentite lunedì scorso dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo nell'inchiesta condotta dai carabinieri. Ovviamente, altre donne sono state ascoltate o saranno sentite nei prossimi giorni (sarebbero almeno 6 i casi in totale) anche perché l'archivio fotografico degli 'orrorì ritrovato nei suoi dispositivi è vastissimo e quindi le contestazioni a suo carico potrebbero aumentare.

Oggi in Procura sul caso di Antonio Di Fazio, per cui sono in campo anche un pm, Pasquale Addesso, che segue il fronte patrimoniale e la Dda, è stata un'altra giornata di audizioni di testi e vertici tra carabinieri e pm. Inchiesta che viaggia a ritmo serrato. Già domani potrebbe essere sentita l'ex moglie di Di Fazio che denunciò abusi in passato, mentre alcune ragazze sarebbero spaventate e fanno fatica a parlare di quanto è accaduto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Maggio 2021, 22:53

