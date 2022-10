Milano: Antica Locanda Solferino, da casa chiusa a hotel vintage amato da Fellini

di Sabrina Quartieri

Il suo ingresso discreto, una grande porta a vetri trasparente, sembra quasi voler preservare l’autenticità di questo hotel nel cuore di Brera. Un indirizzo della Milano più vera, dove il soggiorno è all’insegna delle atmosfere vintage. È l’Antica Locanda Solferino, una residenza storica dal passato ricco di aneddoti diretta da Gerardo Vitolo, direttore esperto nell’accoglienza turistica e nella gestione alberghiera, e coadiuvato da Lucia Carmini, presenza storica della Locanda, che spiega: «Già a fine Ottocento questa dimora era una casa chiusa; poi, negli anni tra le due guerre mondiali, ha dormito qui Benito Mussolini, mentre nell’era della Dolce Vita, il regista Federico Fellini è stato ospite dell’hotel nella stanza numero cinque, una delle più deliziose per décor».

Gli arredi che ricordano le case antiche delle raffinate nonne e prozie del capoluogo meneghino, tra tende con decori floreali di un artigiano di corso Garibaldi, copriletti di lino ricamato e specchiere tipiche dei più chic boudoir, hanno ispirato e ospitato per un set fotografico dedicato all’intimo di pregio la casa editrice statunitense Condé Nast. A conquistare clienti habitué come Maria Grazia Cucinotta e Nancy Brilli, e forestieri meno noti, sono anche le ante dell’ingressetto che conduce alla reception e del bancone del check-in, recuperate dal più antico tram di Milano, il numero 1, da cui arrivano pure le applique della hall.

Se in passato l’hotel ha avuto come proprietari la showgirl e prima valletta di Mike Bongiorno con “Rischiatutto”, Sabina Ciuffini e, prima ancora, il Conte Curzio Castelli del Lago di Como, oggi è la società Heritage Investments spa ad averlo rilevato. Nonostante gli avvicendamenti, l’hotel è ancora considerato una “perla” dell’ospitalità milanese, «un piccolo hotel dove sentirsi come a casa», racconta sul Financial Times l’imprenditrice e gallerista Carla Sozzani. Curioso è il foglio delle colazioni, su carta e da compilare a penna al momento dell’arrivo, spuntando le caselle di quanto si vorrà consumare l’indomani nella propria alcova dal sapore d’antan che regala un soggiorno speciale!

