Milano, Vertigo Film Festival, la sfida dei "corti" sbarca al Cinema Anteo

Corto ma dalle spalle larghe, corto ma dallo sguardo che punta lontano. Corto in tutto, ma non nel titolo: alla sua terza edizione il Vertigo Film Fest Milan International Short Film Festival si guadagna lo schermo dell’Anteo spazioCinema dal 21 al 23 settembre, per una tre giorni che annuncia proiezioni di corti nazionali e internazionali: saranno diciotto, sei dei quali italiani. Ideato da quattro ex studenti universitari - Alberto Di Caro Scorsone (direttore artistico) con Margherita Piazza, Carlo Puoti e Luca Leone Silvestri - il Vertigo è il primo festival interamente dedicato ai cortometraggi. «Tutto nasce tre anni fa - spiega Di Caro - dalla passione di un gruppo di amici studenti dello Iulm: la nostra formula era semplice, fare cineforum, proiettare corti, successivamente dare vita a un dibattito informale armati di aperitivo. La scorsa stagione siamo stati ospitati dallo Scalo Lambrate, quest’anno il prestigioso Anteo ci ha detto sì. Questa volta, per così dire, ci mettiamo lo smoking: proiezioni, incontri coi registi e nessun aperitivo. Magari ce lo facciamo a serata finita». Un festival diverso, nelle intenzioni degli ideatori: «Cerchiamo di allargare la fruizione dei corti al pubblico non necessariamente cinefilo o appassionato - prosegue Di Caro - Ci siamo fatti conoscere dapprima sul portale Film Freeway, una specie di social dei cortometraggi. Da lì, le proposte da Italia e estero sono piovute». Un festival “milanese”: «Il nostro intento è far conoscere Milano come set cinematografico, difatti sui social durante tutto l’anno andiamo in cerca dei luoghi della città dove sono stati girati film, e poi, se sono di qualità, proponiamo film che raccontino Milano. Quest’anno in finale è passato 54 Duomo di Nicollò Piccione, un corto sulla riqualifica del quartiere Ortica». Il via mercoledì con l’ungherese Bye Little Block di Éva Darabos.

Dal 21 al 23 settembre. Anteo. Via Milazzo. Ore 19.30. Biglietto ingresso 7 euro; 3 serate 15 euro, info www.vertigofilmfest.com.

