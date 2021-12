Da Milano a Parigi in treno con il Frecciarossa: «E l'anno prossimo anche in Spagna»

Il treno Frecciarossa collegherà Milano con Parigi entro la fine di quest'anno. Lo ha annunciato Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia.

Leggi anche > Rapinavano banche ispirandosi a La casa di carta: si facevano chiamare 'Professore' e 'Helsinki'

«Un sogno sta per diventare realtà: porteremo il Frecciarossa 1000 a Parigi entro la fine dell'anno e stiamo lavorando per portarlo anche in Spagna entro la fine del 2022. Il Frecciarossa, già omologabile in 7 Paesi europei, è in fase di omologazione anche in Spagna», ha spiegato l'ad di Trenitalia.

A Parigi il servizio sarà gestito da Trenitalia France, già Thello. Sarà una startup e il servizio potrà essere incrementato in base ai risultati. Il percorso sarà via Torino in Alta Velocità per proseguire poi per Lione e Parigi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Dicembre 2021, 13:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA