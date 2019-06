Milano, cani e gatti viaggeranno gratis sui mezzi pubblici: la proposta in consiglio

Sabato 15 Giugno 2019, 10:18

L'attuale regolamento di Atm prevede infatti che si debba pagare un biglietto a parte per portare il proprio animale domestico a bordo, fatta eccezione per animali di accompagnamento per persone invalide, ma ora le regole cambieranno e gli amici a 4 zampe potranno salire tutti sui mezzi gratuitamente.La proposta è stata presentata dal consigliere comunale della Lega Gabriele Abbiati e da Alessandro De Chirico e Gianluca Comazzi di Forza Italia, approvata poi dall'assessore alla Mobilità Marco Granelli, che ha affermato che gli animali domestici siano a tutti gli effetti parte integrante della famiglia. Lunedì ci saranno le votazioni e se saranno positive, come in accordo con Atma gli animali non pagheranno più ilbiglietto.