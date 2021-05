Bambini, teatro d'estate, radio, Bagni Misteriosi: il Parenti rialza il sipario

«Non abbiamo mai smesso, ma siamo stati male». In queste due frasi - bagnate letteralmente dalle lacrime di Andrée Ruth Shammah - c’è tutta la riapertura del Teatro Franco Parenti. Un dolore raccontato anche in un corto proiettato prima dell’incontro con la stampa di ieri. La prima frase è lo slogan combattivo dello storico palco; la seconda è la constatazione dell’energica madrina del teatro che «è inutile fare finta di niente, è successo». La ferita si rimarginerà, certo, ma i movimenti del “corpo” saranno del tutto nuovi. Una rifondazione più che una riapertura. Intanto, Si ricomincia dai bambini!, secondo titolo della rassegna che ai Bagni Misteriosi porterà «il pubblico del futuro» dal 15 al 30 maggio: «Sono loro ad aver sofferto – spiega la direttrice del Parenti – e per loro nascerà una casa accogliente dove liberare la fantasia». Il via alle 11 a bordo piscina con il Circolino, un micro-circo comico e poetico da seguire come spettatori ma anche, in modo attivo, in laboratori, cui si aggiungono giochi e giardinaggio. E nello stesso giorno aprono anche i Bagni Misteriosi, con la piscina, il bar e un servizio di ristorazione (il Gud Milano). Non solo: dal 22 parte anche Radio Parenti fra brani storici e un palinsesto in costruzione. Il teatro dalle spalle larghe parte invece l’1 giugno con la stagione estiva. Otto spettacoli, tra cui spiccano titoli come Il filo di mezzogiorno di Goliarda Sapienza, con Donatella Finocchiaro e Roberto Francesco, regia di Mario Martone (fino al 6 giugno); Serata Haberrante di e con Alessandro Haber (8 giugno); La caduta di Troia con Massimo Popolizio (6 luglio); Questioni di cuore con Lella Costa (27 luglio) e la danza – Un Poyo Rojo (14-17 giugno), interpretato da Alfonso Baròn e Luciano Rosso. Il respiro del Parenti arriverà poi fino a Spoleto, quando la co-produzione Amen dello psicanalista Massimo Recalcati esordirà l’8 luglio. Il teatro raggiungerà ancora le piazze lombarde con il palco itinerante su camion di Quelli che… in Lombardia, show tra teatro e musica interpretato dall’attrice Anna Gaia Marchioro. riproduzione riservata ®<QR>

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Maggio 2021, 06:45

