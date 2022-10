Black bloc arrestato in Francia: partecipò alla guerriglia urbana del corteo No Expo a Milano

di Greta Posca

Aveva preso casa a Comus, 38 abitanti, minuscolo paesino in Francia, quasi al confine con la Spagna. Convinto di essere sparito nel nulla per la giustizia italiana. Ma ieri la polizia francese ha bussato alla porta di Andrea Casieri per notificargli una condanna a 4 anni e 9 mesi per resistenza e violenza aggravate a pubblico ufficiale e illecito utilizzo di mezzi di travisamento in manifestazioni pubbliche.

GUERRIGLIA URBANA La condanna riguarda i disordini del 1° maggio a Milano, giorno di inaugurazione di Expo, e occasione per black bloc e antagonisti per mettere a ferro e fuoco il centro. Casieri, 43 anni, già noto per la sua attività antagonista e anarchica, è stato riconosciuto come uno dei componenti del blocco che scatenò la guerriglia. Per quel corteo Casieri aveva già trascorso un periodo in custodia cautelare ma, quando è stato emesso l’ordine di carcerazione nell’aprile 2021, era sparito dalla circolazione. Il 43enne aveva scelto come soprannome «Casper», come il fantasma del film omonimo, ma non è riuscito a cancellare le sue tracce.

LE TRACCE Gli investigatori del Nucleo Investigativo dei carabinieri di Milano, con il supporto dei colleghi del Nucleo Informativo, hanno segnato un perimetro attorno a Casieri riuscendo a recuperare piccole informazioni dai profili social che continuava a utilizzare senza grandi accorgimenti. In una conversazione pubblica, per esempio, qualcuno gli chiede se si trovi a Marsiglia e lui risponde «no, più a sud».

LA SVOLTA La rete si è stretta a gennaio, quando è iniziata l’indagine congiunta attraverso l’Enfast (la Rete europea di ricerca latitanti), la cui unità italiana presso il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia ha attivato i colleghi d’Oltralpe. Gli approfondimenti hanno consentito di rintracciarlo nel paesino di montagna, dove viveva da tempo nella piccola comunità totalmente all’oscuro del suo passato. Al momento Casieri è in stato di fermo in Francia in attesa dell’estradizione in Italia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Ottobre 2022, 06:40

