Milano, ancora paura per le forte raffiche di vento. Il Comune ai cittadini: «Fate attenzione»

Martedì 8 febbraio, a Milano, avremo sole e temperatore in salita, superiori alle media stagionale, ma il rischio è per il forte vento che si dovrebbe abbattere sulla città dal mattino. Tanto che il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato l'allerta arancione per le raffiche anche a carattere di foehn.

In particolare, come si legge nell'avviso, sono previsti venti con intensità fino a 70 chilometri orari, persistenti per almeno tre ore consecutive, con possibili intensificazioni fino a 110 chilometri orari.

Il Comune ha attivato Il Centro operativo comunale (COC) per tutti i monitoraggi del caso e invita i cittadini «alla massima attenzione» perchè ci potrebbero essere disagi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Febbraio 2022, 20:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA