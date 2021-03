Fumogeni e striscioni: un centinaio di anarchici in presidio per ricordare Dax

Corteo per ricordare Davide Cesare, detto Dax, l'attivista del centro sociale Orso ucciso nel 2003. Un centinaio di persone, con le mascherine e nel rispetto del distanziamento, si è incamminata da piazza Abbiategrasso fino a via Brioschi, dove Dax fu ucciso da simpatizzanti di destra, in un corteo silenzioso illuminato da alcuni fumogeni. Nel luogo della morte, sotto la targa commemorativa, sono stati depositati alcuni mazzi di garofani rossi.

Gli anarchi hanno fatto un presidio in via Zamenhof, tra via Meda e via Brioschi. La polizia ha disposto agenti in tenuta antisommossa perché alcuni militanti si sono presentati con caschi, mazze e scudi che hanno nascosto dietro lo striscione "Dax Vive - Per un'azione antifascista prendiamoci le strade".

Sabato scorso, in occasione del 18esimo anniversario della morte dell'attivista, il collettivo Liberazione aveva organizzato un flash mob sulla Darsena. I manifestanti avevano acceso alcuni fumogeni e avevano dipinto dei murales per ricordare Dax e Carlo Giuliani, morto nel 2001 nel corso del G8 di Genova del 2001.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Marzo 2021, 21:24

