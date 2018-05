Milano, centinaia di anarchici in corteo: volano fumogeni

E' partito a Milano il corteo degli antagonisti: in qualche centinaio si sono radunati in piazza Duca d'Aosta, davanti alla Stazione Centrale di Milano, e si muoveranno in corteo, secondo il programma, fino a via Imbonati. La manifestazione è stata organizzata contro l'Eni e altre multinazionali. La piazza è di fatto blindata da Polizia e carabinieri in tenuta antisommossa oltre al personale in borghese. In testa al gruppo una portavoce che ha allontanato la stampa: «Vorremmo dire cordialmente ma neanche troppo ai giornalisti di stare lontani, non li abbiamo mai potuti sopportare perché sono servi del sistema. Preghiamo di stare lontani per evitare scontri. Preferiamo rimangano fuori dal corteo». In piazza oltre alle bandiere anarchiche ci sono quelle palestinesi: è presente un gruppo che protesta per la decisione di far partire il Giro d'Italia di ciclismo da Gerusalemme. Fra gli striscioni esposti ce n'è uno che raffigura un cane a sei zampe decapitato con una scritta in arabo, francese e italiano: "Attacchiamo i padroni e le loro guerre"

Oltre agli slogan contro l'Eni e le forze dell'ordine, i manifestanti hanno gridato 'assassinì e 'Cie e galere non ne vogliamo più. Colpo su colpo li butteremo giù'. Il percorso - lungo il quale si trova un distributore di benzina dell'Eni - è presidiato dalla forze dell'ordine. Prima della partenza del corteo alcuni rappresentanti dei movimenti antagonisti hanno preso la parola. Uno, proveniente dal Veneto, ha spiegato che questa «è la prima manifestazione che vuole rompere il silenzio sulla pratiche di sfruttamento e di rapina che in tanti Paesi del mondo e soprattutto in Africa Eni e il governo italiano hanno organizzato». «Quello di oggi è un corteo modesto - ha proseguito - siamo meno di quanti vorremmo essere ma molti di più di quanto vorrebbero loro».