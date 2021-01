A Milano Amazon porta a casa la spesa "fresh"

Spesa espressa con Amazon Fresh, il servizio di consegna della spesa in giornata. Amazon Fresh è compreso nell'abbonamento Amazon Prime ed è disponibile per Milano e zone limitrofe, nelle aree coperte dal servizio, a partire da oggi. Sono oltre 10mila i prodotti, arricchiti con quelli delle startup italiane. I clienti Amazon Prime potranno fare la loro spesa e riceverla in giornata, in finestre di due ore a scelta, senza costi aggiuntivi per ordini superiori a 50 euro. «Sappiamo quanto i clienti Amazon Prime di Milano amino la comodità di ricevere la propria spesa in giornata, e siamo entusiasti di poter offrire loro un'esperienza di acquisto ancora migliore con Amazon Fresh», afferma Camille Bur, responsabile di Amazon Fresh per Italia, Spagna e Francia.

