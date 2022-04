Milano, allerta vento forte nel weekend con raffiche di Föhn fino a 80 km/h.

Milano e la Lombardia saranno sferzate dal vento forte per tutto il weekend con raffiche fini a 70/80 chilometri orari. «È il vento di Maestrale che soffierà forte», dicono dal Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia che ha diramato un’allerta meteo gialla in previsione proprio delle raffiche. attese sabato 9 aprile, dalle 6 del mattino. L’altra pressione garantirà un bel sole con le temperature fino 18 gradi nelle ore più calde, ma caleranno vistosamente nelle ore notturne che rasenteranno gli zero gradi.

RACCOMANDAZIONI Non sono previste chiusure ma ai cittadini, come sempre in queste occasioni, il Comune raccomanda di fare attenzione, evitando di rimanere sotto gli alberi (in strada, nei parchi, nei cimiteri) e le impalcature dei cantieri, dehor e tende, di mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi e tutto ciò che può essere spostato dal vento. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. Si ricordano ancora i disagi e gli alberi caduti nelle ultime allerte vento di fine gennaio e inizio febbraio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Aprile 2022, 18:16

