Milano, allerta meteo per domani e martedì: in arrivo forti raffiche di vento

Allerta meteo su Milano. Fino a martedì, sulla metropoli si abbatterà forte vento a partire da domani, lunedì 21 febbraio, dalle ore 9. A comunicarlo è il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia che ha diramato un'allerta meteo gialla.

Dalla tarda mattinata i venti tenderanno a rinforzare sulla pianura con velocità medie che potranno arrivare a 50 km/h, mentre le raffiche previste raggiungeranno i 60/70 km/h circa sui settori occidentali.

Il vento si intensificherà maggiormente nella tarda mattinata e primo pomeriggio, con la ventilazione che potrà avere anche carattere del vento di Foehn. Dopo una breve attenuazione nel tardo pomeriggio, ci sarà una ripresa del fenomeno a partire dalle prime ore del martedì successivo. Non sono previste chiusure, ma ai cittadini si chiede di porre attenzione e preferibilmente non sostare sotto gli alberi (in strada, nei parchi, nei cimiteri) e le impalcature dei cantieri, dehors e tende, di mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento.

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo dalle ore 9.00 di domattina per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Febbraio 2022, 21:55

