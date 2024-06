Milano, allerta maltempo: riunita l'unità di crisi locale. Il comune: «Attenzione massima, non sostate sotto gli alberi»

di Redazione web

A seguito della diramazione dell'allerta arancione moderata per rischio temporali (oltre che di un'allerta gialla ordinaria per rischio idrogeologico) a partire da questo pomeriggio e fino alla mezzanotte, si è riunita l'Ucl, l'Unita di crisi locale del Comune di Milano con la partecipazione dell'Autorità di Protezione civile e delle Direzioni interessate, per esaminare la situazione e coordinare le azioni da intraprendere. I fenomeni temporaleschi potrebbero intensificarsi, con forti piogge e vento, soprattutto in serata.



Nubifragio a Giavera, momenti di paura tra i cittadini: in pochi secondi le strade si trasformano in fiumi



Allerta maltempo

I cittadini e le cittadine sono invitati a non sostare in parchi e giardini, e comunque sotto gli alberi e nelle loro vicinanze, oltre che nei pressi di cantieri, dehors e tende.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Giugno 2024, 19:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA