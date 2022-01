Milano, allarme scuola. Zeni: «Con la Dad ragazzi fragili e autolesionisti. Boom di problemi psicologici»

Chiusi nella loro stanza, non vogliono più uscire. Si fanno del male o iniziano a perdere peso. Per i ragazzi, adesso, c’è l’altra pandemia: quella psicologica che, tra quarantene e Dad, tiene i giovani lontani dai rapporti sociali. «Purtroppo tra gli studenti riscontriamo sempre più spesso casi di autolesionismo – spiega Mauro Zeni, presidente dell’Associazione nazionale dei presidi di Milano – c’è anche chi non vuole più tornare a scuola, dopo le quarantene, o chi inizia a deperire in maniera evidente. Con la Dad abbiamo già evidenziato il problema legato agli apprendimenti ma adesso dobbiamo fare i conti anche con le conseguenze psicologiche. Ogni scuola ha uno sportello psicologico: oggi le problematiche dei ragazzi sono legate soprattutto al Covid e a quel che comporta. Sono esplosi i problemi come i disturbi alimentari e il rifiuto della socialità, soprattutto per le persone con fragilità».

L’allarme arriva anche dal Congresso nazionale del Sinpf, la Società italiana di neuropsicofarmacologia: un ragazzo su 4 ha i sintomi clinici della depressione e uno su 5 i disturbo d’ansia. Il doppio rispetto al pre-pandemia. Purtroppo le criticità andranno avanti a lungo, perché se in generale i contagi diminuiscono, nella scuola è ancora allarme. La Lombardia infatti, la scorsa settimana è stato raggiunto un nuovo record di quarantene nelle scuole. I dati settimanali riportano un balzo del 12% rispetto alla settimana precedente con 9.441 classi finite in isolamento: sono rimasti a casa 115.262 alunni, quasi 19mila solo a Milano, e 6.225 operatori scolastici.

La distanza, dunque, continua a crescere. Nella speranza che il governo cambi le regole, la scuola come può intervenire? «Ogni caso fa storia a sé – aggiunge Zeni, preside del liceo Carlo Tenca – a volte sono i ragazzi stessi a confidarsi con i docenti, a volte sono i docenti a capire che c’è qualcosa che non va nel comportamento degli alunni. Ci attiviamo chiamando prima di tutto le famiglie e poi consultando lo psicologo della scuola. Se c’è uno specialista esterno, la scuola deve sentirlo per trovare un percorso comune». La cura, a volte, arriva proprio dai compagni: «I miei studenti – racconta Domenico Balbi, dirigente scolastico del liceo artistico Boccioni – mi hanno chiesto spazi di socializzazione e così hanno un’aula in cui confrontarsi due pomeriggi a settimana. Abbiamo già fissato le date per i corsi di teatro e torneremo a fare visite culturali: a novembre siamo stati alla Biennale di Venezia. In primavera andremo a Napoli: i ragazzi vogliono vedere il Cristo Velato. È importante per loro, me ne prenderò la responsabilità».

