Milano, degrado case Aler via Bolla. Sala critica la Regione: «Gestione flop». Fontana: «Ingeneroso»

Il rogo è domato, la polemica è accesa. Dopo l’incendio che ha coinvolto alcune cantine delle case Aler di via Bolla, al Gallaratese, ieri il sindaco Giuseppe Sala ha criticato la gestione della Lombardia, che possiede quei palazzi, con un lungo post su Fb. «L’incendio purtroppo non è una sorpresa, ma la conferma che lì bisognava intervenire da tempo», ha scritto. «Che sia un modello di gestione oggettivamente fallimentare è sotto gli occhi di tutti, eppure in Regione lo si difende a spada tratta. Ma per provare a dare una svolta siamo disponibili a trovare nuovi percorsi di collaborazione». L’accusa è anche di sprecare le risorse pubbliche (252 milioni) arrivate per rigenerare le case popolari, scegliendo «parametri bizzarri». Il presidente della Regione Attilio Fontana non ci sta: «Il sindaco cerca di rispondere alle accuse sulla sicurezza a Milano attaccando maldestramente la Regione “colpevole” di sostenere anche Comuni differenti da Milano». E conclude «attacco sbagliato e ingeneroso, ma sono sicuro che questo atteggiamento sia solo frutto di un momento di tensione e non di discriminazione verso luoghi meno centrali di Milano».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Febbraio 2022, 06:15

