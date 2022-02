Milano, la polizia sgombera un alloggio Aler abusivo in via Gola: scontro antagonisti-agenti

Tensione ieri mattina in via Gola, dove un appartamento Aler è stato sgomberato da polizia e carabinieri intervenuti con i funzionari regionali dell’Azienda che si occupa delle case popolari, tra le proteste degli antagonisti del centro sociale Spazio Comune Cuore in Gola. Lunedì gli agenti avevano controllato un tunisino di 54 anni, scoprendo che c’era su di lui un ordine di carcerazione dopo una condanna a un anno e un mese per spaccio. Così le forze dell’ordine ieri alle 8.30 si sono presentate in via Gola per riconsegnare l’alloggio che l’uomo occupava e hanno trovato i manifestanti in strada che impedivano il passaggio. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno fatto spostare i manifestanti, legati allo Spazio Comune Cuore di Gola, i quali sono rimasti in presidio sul marciapiede. «Assurdo che l’Azienda, per riappropriarsi di una casa occupata abusivamente debba ricorrere a polizia e carabinieri. Dietro alle occupazioni ci sono i centri sociali che gestiscono e proteggono gli abusivi», ha commentato l’assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato. Lo Spazio Comune Cuore in Gola ha denunciato che si tratta «del quarto sgombero che avviene nelle ultime settimane in queste strade, oltre a quelli che avvengono ormai quotidianamente in altri quartieri». Alle 19 in un centinaio, fra cui residenti del quartiere, ha manifestato passeggiando per un’ora nelle vie limitrofe e tornando verso le 20 in via Gola. Monitorato dalla polizia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Febbraio 2022, 06:55

