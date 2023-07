Milano, Alberto Patrucco alla Sormani: "Parlare forbito è la vera rivoluzione oggi. La uso per colpire i difetti collettivi"

di Ferruccio Gattuso

La vita e la musica, la parola e le note, i racconti in prosa e cantati: ognuno di questi mondi è fatto di tempi e contrattempi e, per un comico, narratore, cabarettista e cantante come Alberto Patrucco questo è davvero il copione perfetto. Esattamente così - “Contrattempi moderni” - si intitola il nuovo spettacolo dell’attore brianzolo atteso all’imbrunire di giovedì 13 luglio nel cartellone di “Menotti in Sormani”. Un incalzante alternarsi di monologhi e canzoni e, come spiega lo stesso Patrucco, la fusione di due stili: «I monologhi sono i miei, le canzoni, eseguite da me alla chitarra insieme a Dimitri Pugliese all’ukubass e Jacopo Pugliese alle percussioni, sono del grande George Brassens, monumento della canzone d’autore francese ma anche ispiratore di tanto cantautorato di casa nostra, a cominciare da Fabrizio De André». Per Patrucco, l’artista francese è una fonte inesauribile di ispirazione da anni, tanto da avergli da poco dedicato un libro e un disco con lo stesso titolo “AbBrassens”: «Brassens resta attualissimo.

Il 13 luglio. Corso Porta Vittoria 6. Ore 19.30. Biglietto 15 euro, info. www.teatromenotti.org.

