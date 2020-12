Milano, l'albero di Natale si accende in piazza Duomo. Lunedì altri 20 in tutta la città

S'illumina l'albero di Natale in piazza Duomo a Milano. Un'accensione che dà il via a «Il Natale degli Alberi», il progetto nato da un'idea di Marco Balich e donato al Comune di Milano dalla Fondazione Bracco. Domani si accenderanno tutti i venti alberi, da piazza XXV Aprile a CityLife, fino al quartiere Greco con lo scopo, spiegano dal Comune, di portare, con l'atmosfera del Natale, «un pò di serenità in un anno così difficile per la città e per l'intero pianeta».

«L'Albero del Dono» di Coca-Cola in piazza Duomo è accompagnato dall'invito a sostenere la rete Banco Alimentare, per ricordare, ancora di più in un anno così complesso, quanto sia importante donare a chi ha bisogno. Per il quarto anno consecutivo, l'azienda, infatti, è al fianco di Banco Alimentare con un progetto che permetterà di raccogliere prodotti alimentari per almeno due milioni di pasti. Il grande albero centrale e i 18 piccoli alberi vivi che lo circondano - fa sapere una nota del Comune di Milano - saranno ripiantati al termine del periodo natalizio, creando un'eredità verde per il capoluogo lombardo.

Centinaia di luci renderanno visibile l'installazione da diversi punti della città, per comunicare anche a distanza l'energia viva del cuore di Milano. «Grazie a Fondazione Bracco, Marco Balich e il suo team e a Coca-Cola, il cuore di Milano si illumina con un albero che trasmette la gioia della solidarietà, fondamentale per il benessere di una comunità e così importante per superare uniti questo anno tanto difficile. Un messaggio di speranza, il primo dei tanti alberi che grazie a questo progetto porteranno il calore dello spirito natalizio nelle piazze e nelle strade della nostra città», dichiara Roberta Guaineri, assessore al Turismo e alla Qualità della vita.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Dicembre 2020, 16:50

