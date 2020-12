Milano, Natale al verde con il progetto "Forestami": sotto l'abete il regalo migliore è... un albero. Arrivano le gitf card per donare piante alla città

In vista del Natale Forestami propone un'idea regalo totalmente "green": donare uno o più alberi, un contributo concreto all’obiettivo finale di piantare tra Milano e provincia 3 milioni di alberi entro il 2030. A seconda dell'opzione scelta, per ogni donazione è possibile scaricare una gift card da mettere sotto l'albero.

Basta andare sul sito Forestami.org, sezione “DONA” e regalare uno più alberi, a nome proprio o per conto di altre persone. L'offerta va da 30 euro per un albero a 250 euro per 10 alberi , ma si può anche scegliere una offerta libera. Il valore della donazione include oltre al costo degli alberi la progettazione, la manutenzione per 5 anni e i costi di gestione del progetto.

Il progetto Forestami promosso da Comune di Milano, Città metropolitana di Milano, Regione Lombardia- ERSAF, Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud Milano e Fondazione di Comunità Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana Onlus, è basato su una ricerca realizzata dal Politecnico di Milano (Dipartimento Architettura e Studi Urbani) grazie al sostegno di Fondazione Falck e FS Sistemi Urbani, insieme con l'Università Statale e la Bicocca. Forestami prevede appunto la piantumazione di 3 milioni di alberi entro il 2030.

Sono oltre 114 mila le nuove piante che arriveranno nella Citta' metropolitana di Milano, di cui circa 28 mila a Milano che ha ormai superato i 500 mila alberi.

A Milano si sta procedendo alla piantumazione di un centinaio di alberi nel parco di CityLife, destinato a diventare entro il 2021 il settimo polmone verde per estensione. I primi tre sono Parco Lambro, Sempione e Montestella.

