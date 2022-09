Bonnie&Clyde della Brianza, presa coppia di rapinatori di strada ventenni: assaliva con passamontagna e pistola giocattolo

di Simona Romanò

Passamontagna calato sul viso e scacciacani in faccia alle vittime: «O mi dai i soldi o ti sparo». Agiva così la coppia di ventenni arrestata nei giorni scorsi dai carabinieri di Agrate Brianza. Una sorta di “Bonnie & Clyde” della Brianza. «Volevamo i soldi per mangiare qualcosa», si sarebbero giustificati Alex T., agratese già noto alla giustizia, e la sua fidanzata, milanese della zona di Crescenzago. Entrambi 20enni, sono stati arrestati per una rapina consumata e due tentate con l’aggravante dall’uso di armi. La pistola si è rivelata una scacciacani, ma capace di terrorizzare. I due, che avevano seminato il panico nelle vie di Agrate, erano nascosti nella scuola di via Don Gnocchi quando sono stati fermati dai carabinieri.

COLPO FALLITO La prima vittima è una donna che, verso le 20.30 di sabato scorso, era scesa dall’auto del compagno per acquistare da bere in una pizzeria. «Muoviti, dammi tutti i soldi», gli ha gridato il malvivente, puntando l’arma al volto del fidanzato. La coppia è riuscita a ingranare la marcia e a fuggire, mentre il ventenne picchiava sul parabrezza. Poi, una volta in salvo, ha contattato il 112.

RAID A CATENA Il secondo assalto fuori dall’oratorio femminile di Agrate. Le vittime, due uomini del coro: «Vi spariamo, dateci tutti i soldi». «Non abbiamo contanti», dicono le prede. A quel punto, il rapinatore afferra il borsello e fugge. Bottino: un cellulare. Infine, il terzo episodio alle 23,50: secondo un gruppo di tre amici, la coppia si è avvicinata, l’arma in pugno, nel parcheggio di via Carlo Gnocchi. Notandola arrivare i tre sono saliti sull’auto per scappare, ma sono stati raggiunti. «Aprite la porta, dateci i soldi». I tre sono riusciti a fuggire e hanno chiamato i carabinieri.

ARRESTO I militari erano sulle tracce dei 20enni quando hanno ricevuto segnalazioni di due ombre che si aggiravano nella scuola. Erano i “Bonnie & Clyde”: il ragazzo è nel carcere di Monza, la ragazza è tornata in libertà con l’obbligo di firma.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Settembre 2022, 06:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA