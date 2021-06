Milano, aggredito dopo la movida insegue i suoi rapinatori che gli sparano

Ha fatto tardi dopo aver passato la serata nella cosiddetta movida del centro di Milano, e rientrando è stato aggredito da quattro persone che lo hanno malmenato e gli hanno strappato la catenina d'oro che portava al collo. Lui però li ha inseguiti, e loro per intimorirlo gli hanno esploso dei colpi di pistola, per fortuna a salve.

È accaduto la scorsa notte in via Bonnet, nei pressi di corso Como, poco dopo le 4, quando un 26enne, dopo aver salutato i suoi amici è stato avvicinato da quattro sconosciuti, a suo dire nordafricani, che lo hanno strattonato, colpito e rapinato; lui però li ha subito inseguiti, cercando di riprendersi la catenina. Ad un certo punto, per bloccarlo, uno di loro si è girato e gli ha “sparato” da distanza ravvicinata con una pistola, una scacciacani, prima di allontanarsi. Il rapinato ha riportato solo alcune escoriazioni nelle concitate fasi dello strappo della collanina. Sul caso indaga la Polizia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Giugno 2021, 14:09

