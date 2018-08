Aggredisce 25enne e le toglie la camicetta in metrò: denunciato per violenza sessuale

MILANO - Una ragazza di 25 anni, nata all'estero ma residente a Milano, ieri sera in una stazione del metrò è stata aggredita da un romeno di 32 anni che le ha anche tolto la camicetta. L'uomo, poi bloccato dai carabinieri del nucleo radiomobile, è stato denunciato a piede libero per violenza sessuale. L'episodio è avvenuto ieri sera attorno alle 23.



La ragazza mentre si trovava alla fermata di piazzale Corvetto per salire in metropolitana è stata avvicinata dallo sconosciuto che l'ha aggredita, a sfilandole la camicia che indossava. La 25enne fortunatamente è riuscita a divincolarsi e a fuggire. Una volta 'liberà ha chiesto aiuto al personale di vigilanza di MM che a sua volta ha chiamato i carabinieri i quali, grazie alla descrizione fornita dalla giovane, sono riusciti a rintracciare e a bloccare l'aggressore.

Martedì 7 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:28