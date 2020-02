Ubriaco aggredisce la moglie a calci e pugni davanti ai figli piccoli

Si maschera da Bertinotti e scaglia frecce contro le finestre e l'auto del vicino a Ferrara​

È accaduto a Liscate (Milano), sulla strada Rivoltana, quando i carabinieri di Melzo hanno bloccato un indiano di 40 anni, con precedenti di polizia. Al termine di una lite per futili motivi con la moglie, in presenza dei figli di 3 e 4 anni, aveva minacciato e aggredito con calci e pugni la donna, una connazionale di 32, che aveva chiamato il 112.e lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, mentre la donna veniva trasportata presso l'ospedale di Melzo e dimessa con 10 giorni di prognosi per un politrauma. La donna riferiva di aver subito, negli anni, diversi episodi di violenza fisica e verbale da parte dell'uomo