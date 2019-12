Figlia neonata di una detenuta in fin di vita, agente penitenziario la salva portandola di corsa in ospedale

Lunedì 2 Dicembre 2019, 14:49

Si chiama, assistente capo della polizia penitenziaria dell', Istituto a custodia attenuata per detenute madri di Milano , l'eroe che ha salvato unadal soffocamento. Non appena si è accorto che la bambina, figlia di una detenuta, era diventataperché non riusciva a respirare, l'ha presa in braccio ed è uscito dalla struttura. Si è subito recato all', che dista pochi metri dal centro penitenziario, dove fortunatamente i medici, grazie all'immediata iperventilazione, sono riusciti a salvarla.Ruggiano, 46 anni originario dinel beneventano, ha ricordato così, intervistato da, quella giornata di ottobre. «Ero in turno 17-23 e verso le 21 una delle detenute ci ha segnalato che la figlia, di poche settimane, aveva». In quel momento, come da procedura, l'agente ha iniziato a telefonare per chiedere aiutodella struttura.In quegli istanti però, la mamma della bambina ha iniziato a urlare che la figlia aveva. La neonata era diventata cianotica. A quel punto il 46enne ha compreso che «l'unica cosa da fare era salvare la bambina e non c'era alternativa». Ha quindi affidato al collega la custodia temporanea delle detenute, preso la bambina e l'ha portata direttamente dai medici in ospedale.«Sotto le nostre divise, c'è sempre il. Prima di essere agenti di polizia penitenziaria», ha riferito il protagonista quando la vicenda è venuta fuori. Il suo gesto non solo ha permesso alla piccola di restare in vita, ma ha portato un po' di speranza alla madre e alle altre donne, detenute, come lei, insieme ai propri figli.Per la sua azione eroica, l'agente ha ricevuto una telefonata di congratulazioni da parte del ministro di Giustizia, Alfonso Bonafede . «Sono molto onorato di aver ricevuto la chiamata dal ministro, non me lo aspettavo» ha detto Ruggeri.