Milano, ad Affori insulta i vigili per strada e spacca una gamba alla moglie: in cella

Litiga con i vigili arrivati a sedare un diverbio con un altro uomo e rompe una gamba alla moglie, anche lei sopraggiunta per calmarlo. Risultato: un italiano di 49 anni sabato sera è finito in cella. Gli agenti della polizia locale erano arrivati in via Brusuglio, zona Affori, verso le 22 di sabato chiamati da una commessa di un market gestito da cinesi per una lite in corso fra due uomini nel negozio. Appena arrivati e chiesti i documenti, i due si sono rifiutati di consegnarli. Uno di loro si è allontanato, mentre l’uomo è uscito dal minimarket e ha cominciato a insultarli, cercando anche di aggredirli. E quando anche la moglie ha provato a fermarlo, invece di calmarsi si è avventata su di lei e l’ha spinta violentemente per terra provocandole la frattura di tibia e perone. L’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni aggravate oltre che per oltraggio a pubblico ufficiale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Gennaio 2022, 06:25

