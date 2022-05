Milano, aereo Ita Airways impatta con un uccello e torna a Linate con un motore in fumo

È dovuto rientrare in emergenza all'aeroporto di Linate per un problema al motore dovuto all'impatto con un volatile un aereo di Ita con 83 persone a bordo decollato alle 12:16 dallo scalo milanese e diretto a Palermo. L'aereo è rientrato senza problemi. Sono comunque stati nel frattempo bloccati atterraggi e decolli, che sono ripresi alle 12:47 dopo l'ispezione della pista. Almeno due voli sono stati dirottati a Malpensa.

Pochi minuti dopo il decollo il comandante del volo Az1765 con 83 passeggeri a bordo ha comunicato di dover rientrare, atterrando poi senza problemi. Nello scalo milanese, dopo una sospensione del traffico, l'operatività è stata ripristinata.

Secondo quanto si è appreso in un secondo momento, il volo della compagnia Ita Airways decollato questa mattina da Linate e diretto a Palermo è stato costretto a un atterraggio di emergenza per via di un principio di incendio che si è sviluppato a uno dei motori.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Maggio 2022, 15:21

