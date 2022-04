Milano, accoltellato durante una lite precipita dal primo piano: 35enne gravissimo

E' stato accoltellato almeno dieci volte prima di cadere dal ballatoio al primo piano mentre tentava di fuggire dall'aggressore. La vittima è un 35enne marocchino, accoltellato durante una lite, da un italiano 41enne che era detenuto ai domiciliari. È accaduto, nel pomeriggio, in un condominio in via Palestro a Inveruno nel Milanese. Il ferito è stato elitrasportato in codice rosso al San Gerardo di Monza, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata e incosciente. L'aggressore è stato arrestato per tentato omicidio dai carabinieri della compagnia di Legnano intervenuti su segnalazione del 118, per la presenza di un uomo riverso a terra e incosciente. Il coltello è stato sottoposto a sequestro.

Secondo una prima ricostruzione, durante la discussione, forse legata a motivi di droga, il 41enne ha colpito la vittima con almeno dieci coltellate, alla schiena, al petto ed alla mandibola, di cui due lo hanno raggiunto alla gola e ad un polmone. A causa delle ferite o per una perdita dell'equilibrio, l'uomo mentre scappava è precipitato dall'appartamento in uso al 41enne, agli arresti domiciliari per furto con strappo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Aprile 2022, 20:58

