Milano, accoltella uomo dopo lite in strada, arrestato 34enne somalo per tentato omicidio

Questa notte, a Milano, in via Lazzaro Palazzi, i carabinieri della Pmz della Cp. Milano Duomo hanno arrestato per tentato omicidio un cittadino somalo classe 1988 titolare di permesso di soggiorno, noto alle forze dell'ordine. L'arrestato, al culmine di una lite in strada per futili motivi, ha colpito con un coccio di bottiglia un'uomo, anch'esso somalo, classe 2000, titolare di foglio di soggiorno, gravato da precedenti di polizia per interruzione di pubblico servizio, provocandogli una profonda ferita al collo. Il tempestivo intervento d'iniziativa dei militari operanti, allertati mentre erano in transito sulla limitrofa via Lecco, ha consentito di rintracciare e trarre in arresto l'aggressore, con i vestiti ancora sporchi di sangue.

La vittima, immediatamente soccorsa da alcuni passanti, è stata rianimata sul posto da personale del 118 e trasportata in codice rosso presso l'ospedale Niguarda, dove è sottoposta a intervento chirurgico per schock emorragico dovuto alla ferita da taglio riportata alla sinistra del collo, in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi è giunto anche personale del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Milano.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Marzo 2022, 09:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA