Milano, accoltella il coinquilino e scappa: è caccia all'uomo

Berlusconi, ricovero in ospedale per una visita di controllo: poi il rientro a casa

Nella notte, attorno alla mezzanotte e mezza, a Milano un cittadino polacco ha dichiarato alla polizia di essere stato accoltellato nella sua abitazione di via Primaticcio da una persona che stava ospitando in quei giorni a casa. L'uomo, classe 1985, è stato colpito all'addome e in altre parti del corpo ed è stato portato in codice giallo all'ospedale San Carlo di Milano.La vittima è stata notata dagli stessi poliziotti che, durante la perlustrazione notturna, hanno notato in via Lorenteggio, nei pressi del commissariato, una persona in possesso di un'arma da taglio. Una volta identificato, l'uomo ha detto di essere appena fuggito da casa sua dopo l'aggressione con un coltello da parte del suo ospite. Aggressione che, secondo quanto riferisce la polizia, sarebbe avvenuta per «futili motivi». L'aggressore non è ancora stato rintracciato.