Milano, accoltella all'addome la coinquilina dopo una lite: fermato per tentato omicidio

Un cittadino filippino di 71 anni, residente a Cesano Boscone, è stato arrestato ieri sera dai carabinieri per il tentato omicidio della coinquilina. I militari sono intervenuti intorno alle 20 nell'appartamento di via Madre Teresa di Calcutta, dove l'uomo abita insieme alla moglie e a un'altra coppia di connazionali di 63 e 64 anni. Al culmine di una lite per futili motivi, l'arrestato - che era sotto l'effetto di alcol - avrebbe colpito con un coltello da cucina la 64enne all'addome. Trasportata in codice giallo all'ospedale Niguarda, non sarebbe in gravi condizioni. Ferito leggermente a una mano anche il marito della vittima, che tuttavia ha rifiutato le cure mediche

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Giugno 2022, 13:46

