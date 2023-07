Milano, giovani e angosciati: il malessere abita fra gli under 18

di Simona Romanò

Ragazzi fragili, che hanno difficoltà a relazionarsi a scuola, con gli amici e con i genitori. Si sentono soli, ansiosi e tendono sempre più a isolarsi in un crescente stato di malessere. Intercettare e prevenire il loro disagio giovanile, grazie a colloqui gratuiti con psicologi e educatori, sono gli obiettivi di AccogliMi, lo sportello di Palazzo Marino nato a maggio 2022: rivolto a ragazzi e ragazze tra 14 e 18 anni (circa 60mila milanesi in questa fascia d’età), ha raggiunto, in un anno di vita, quota 6.229 interventi. Offre agli «adolescenti e alle loro famiglie un aiuto psicologico nell’affrontare le difficoltà di questa particolare fase della crescita», dicono gli esperti. A volte sono stati sufficienti colloqui con gli psicologi, mentre in 294 casi il percorso è stato più complesso e si è optato per la presa in carico del ragazzo da parte dei servizi sanitari specialistici.

IDENTIKIT Gli adolescenti incontrati sono soprattutto femmine, tra 16 e 17 anni. L’83% è proveniente da famiglie italiane: 8 su 10 non sono mai state seguiti, mentre i restanti, in buona parte, ha interrotto un trattamento precedente. Nel 67% dei casi sono state le madri a chiedere di aiutare il figlio.

MALESSERI & PAURE I problemi che assillano i ragazzi sono la difficoltà nel gestire le relazioni personali; la conflittualità con i genitori; i disturbi legati all’ansia e al ritiro sociale, fra le mura di casa.

MAPPA DEL DISAGIO A volere aiuto sono soprattutto gli adolescenti che vivono nei Municipi 2 e 9; mentre le minori richieste arrivano dal Municipio 1, ovvero il centro.

SERVIZIO NECESSARIO «I dati degli interventi ci dicono l’importanza di AccogliMi come primo punto di contatto per i giovani e per far fronte alle loro vulnerabilità, perché sono proprio i ragazzi che più hanno subito il peso della pandemia e che saranno, nei prossimi anni, la fascia a rischio», commenta l’assessore al Welfare, Lamberto Bertolé. «Raccogliamo un bisogno che non riesce a essere intercettato dal servizio sanitario regionale», perché «per troppi anni la salute mentale è stata considerata di serie B rispetto a quella fisica».

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Luglio 2023, 08:27

