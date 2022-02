Accecato con lo spray al peperoncino e rapinato: era appena uscito dalla discoteca

Aggressione choc a Milano. Un ragazzo appena uscito da una discoteca, stava aspettando un Uber per tornare a casa quando è stato avvicinato da tre rapinatori che per impedirgli di reagire, gli hanno spruzzato in faccia lo spray al peperoncino. Poi gli hanno sfilato dal polso il Rolex e sono scappati. La vittima è un francese di 21 anni soccorso in ospedale per il bruciore agli occhi. Le sue condizioni non sono preoccupanti

Attorno alle 4.40 la polizia è intervenuta in largo La Foppa, in zona Movida dove poco prima lo straniero era stato accecato con spray urticante e rapinato dell'orologio del valore di circa mille euro. Il 21enne ha raccontato di essere appena uscito dalla discoteca The Club ed era in attesa di un Uber quando è stato aggredito dai tre sconosciuti. Sono in corso le indagini della Polizia che sta cercando elementi per identificare gli autori dell'aggressione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Febbraio 2022, 19:49

