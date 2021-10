Milano, abusa della compagna da anni: lei trova il coraggio di denunciarlo. Arrestato 43enne

Ha abusato per anni della compagna, maltrattandola e minacciandola. Poi, alla fine, lei ha trovato il coraggio per denunciarlo alla polizia locale di Rozzano, in provincia di Milano, dove i due risiedono, ed è stato arrestato.

Leggi anche > Orrore a Milano: estratto dopo quattro ore il cadavere dell'80enne murata in casa dal figlio per 1700 euro di pensione

La denuncia della donna, stanca di subire vessazioni, maltrattamenti, abusi sessuali, violenze, minacce e atti persecutori, ha dato il via alle indagini della polizia locale. Raccolti gravi indizi di colpevolezza, è partita la richiesta di custodia cautelare in carcere.

Una volta ottenuta dai giudici, le forze dell'ordine sono corsi nell'abitazione dell'uomo, un 43enne con vari precedenti di polizia alle spalle, e lo hanno arrestato. Ora si trova nel carcere milanese di San Vittore.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Ottobre 2021, 11:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA