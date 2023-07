Milano, A4 inaugurata la quarta corsia "dinamica" nel tratto Cormano e Certosa

Una corsia dell’austostrada che si “apre” e “chiude” a seconda del traffico congestionato, di incidenti o di altre necessità. È stata inaugurata ieri dala prima tratta della quarta corsia “dinamica”. Interessa per ora 3,5 Km tra gli svincoli didel tratto milanese dellsu cui, attraverso un sofisticato sistema tecnologico fatto di laser, radar e intelligenza artificiale la corsia d’emergenza può “trasformarsi” in corsia di transito in caso di traffico difficile. Il nastro è stato tagliato ieri mattina dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, affiancato dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, dal sindaco di Milano Giuseppe Sala e dall’ad di Autostrade Roberto Tomasi.