Milano, cisterna di ribalta a Lodi, incubo in autostrada A1: fiamme e traffico ko per 12 ore

Una sterzata improvvisa, lo schianto contro il guardrail e un tir con farmaci scaduti da smaltire che si mette di traverso sull’autostrada del Sole. Il mezzo pesante si è disteso sull’asfalto, occupando entrambe le carreggiate, e poi ha preso fuoco rapidamente per la cisterna piena di eptano, che una sostanza altamente infiammabile usata dall’aziende farmaceutiche. È accaduto ieri verso le 6.30, tra il casello di Lodi e l’innesto della tangenziale est, appena oltre Melegnano. Risultato: A1 chiusa per quasi 12 ore in entrambi i sensi di marcia. Il terribile incidente, solo per caso, non ha causato morti: infatti, anche il camionista di 47 anni è riuscito a uscire dal mezzo poco prima che le fiamme lo divorassero ed è stato trasportato in elisoccorso al Niguarda con diverse ustioni, ma non è in pericolo di vita. Il traffico, però, è andato in tilt. Soltanto intorno alle 18.30 è stata riaperta una corsia verso Bologna, ma l’autostrada è rimasta inagibile in direzione Milano. Forse oggi solo si ritornerà alla parziale normalità. All’opera una cinquantina di uomini e una quarantina di mezzi. È stato anche necessario chiedere l’intervento di aziende specializzate per recuperare l’eptano e, per la presenza di numerose sostanze chimiche, il Nucleo speciale dei vigili del fuoco Nbcr ha condotto le prime analisi sulle esalazioni nell’aria, a cui seguiranno, quelle più approfondite dell’Arpa. Spetta ora alla polizia stradale capire l’esatta dinamica e perché il camionista, in solitaria, ha perso il controllo del tir: forse a causa della fitta nebbia che ha reso difficile anche far atterrare l’elisoccorso.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Febbraio 2022, 06:10

