Milano, in 50 sugli scooter per girare il video rap: fermati dalla polizia

Raduno di 50 ragazzi con gli scooter: fermati dalla polizia. E' quanto successo nell'ultimo tratto di via dei Missaglia, verso Rozzano a Milano dove, un corposo gruppo di ragazzi si è riunito con diversi motorini per girare il video musicale dei rapper Group 5, giovani emergenti del Gratosoglio. Ma, intercettati dalla polizia, sono stati dispersi, evitando che intralciassero ulteriormente il traffico.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di giovedì 14 aprile, intorno alle 18.00. Le immagini dell'inseguimento della volante dei vigili sono state riportate dallo stesso gruppo musicale, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato alcune stories nelle quali si vedono, nell'ordine, il raduno di decine di moto e scooter. E ancora, uno dei ragazzi alla guida che si ferma in mezzo alla carreggiata per accendere un fumogeno sul suo motorino, e il gruppo di scooteristi affiancato dalla polizia.

Ed è proprio dai social che gli agenti hanno intercettato il raduno. Il Group 5 è composto da rapper milanesi che vivono in una zona periferica della città, che è al centro delle loro canzoni. Kerim Levrai, MadPrince, Marsiglia e Orfedi, questi i nomi dei componenti della formazione, cantano in italiano, arabo, francese e spagnolo: i loro Paesi di origine vanno dal Perù al Cile, passando per Tunisia e Marocco.

Questo episodio ricorda quello che si era verificato nell'aprile 2021, quando circa 300 ragazzi si erano riuniti, nonostante il divieto di assembramento, per assistere e partecipare alle riprese del video di Neima Ezza e Baby Gang. All'epoca, all'arrivo delle forze dell'ordine, i giovani avevano ingaggiato una sassaiola scontrandosi con la polizia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Aprile 2022, 15:19

