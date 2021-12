Domani all'Anteo in anteprima l'album del concerto-omaggio a Battiato. Con Finardi, Saturnino, Brondi e tanti ospiti

Il 21 settembre 2021 all'Arena di Verona si è tenuto uno struggente concerto in ricordo di Franco Battiato. Ora quel live è diventato un album “Invito al viaggio - Concerto per Franco Battiato”, disponibile dal 3 dicembre in versione doppio cd e box con 4 vinili. (International Music and Arts – distribuzione: Universal Music Italia).

Domani sarà possibile ascoltarlo nell'incontro pubblico al cinema Atneo (ore 18 piazza XXV Aprile) dove sono annunciati Francesco Cattini, Baustelle, Vasco Brondi, eugenio Finardi, Saturnino, Cristina Scabbia. Durante la presentazione verranno proiettate in anteprima alcune immagini dal concerto. Per l’occasione “Invito al viaggio” sarà in vendita presso Eataly Milano Smeraldo già domani, un giorno con un giorno di anticipo.

Ingresso libero con green pass, fino a esaurimento dei posti disponibili. Acquistando l’album il 2 dicembreda Eataly si potrà ritirare l’invito per l’accesso prioritario all’evento. Info: https://www.eataly.net/it_it/negozi/milano-smeraldo/news/anteprima-album-concerto-franco-battiato-anteo-milano

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Dicembre 2021, 16:40

