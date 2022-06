Milano, 25enne accoltellato a pochi passi dalla stazione centrale: è in fin di vita

Un ragazzo di 25 anni, di origine algerina, è stato accoltellato fuori dalla stazione centrale di Milano. All'alba il giovane è stato colpito nei pressi di piazza 4 novembre a pochi passi dalla stazione del capoluogo lombardo. Alcuni passanti hanno notato l'accaduto e hanno chiamato i soccorsi.

Gli operatori del 118 hanno portato il 25enne in codice rosso al Policlinico. Il ragazzo è stato colpito all'addome ed è arrivato in ospedale parzialmente cosciente anche se le sue condizioni sono molto gravi e secondo i medici potrebbe anche rischiare di non farcela.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura: agli uomini della Mobile, guidati da Marco Calì, spetterà il compito di fare luce sull'aggressione. Pare che il giovane abbia litigato con alcune persone sul tram e che fosse fermo in attesa della ripartenza. Secondo le prime indagini sarebbe un senza fissa dimora che orbita intorno alla zona della stazione.

