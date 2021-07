Milano, a 23 anni insegue e blocca un ladro: aveva strappato la catenina dal collo di un'anziana

Ha inseguito e bloccato un ladro che aveva strappato dal collo di un'anziana di 78 anni una catenina. L'eroe per un giorno è un ragazzo di 23 anni, che ha agito assieme a un altro uomo fermando un suo coetaneo di origini egiziane. È accaduto ieri pomeriggio a Milano. Attorno alle 16.00 il 23enne, mentre stava camminando in via Tertulliano, ha sentito la signora gridare e visto un uomo, che poi si è scoperto essere un egiziano di 21 anni, mentre le strappava la collanina e fugge.

Dopo aver assistito alla scena il ragazzo ha cominciato a inseguire il rapinatore. Un inseguimento che è passato anche attraverso i giardini dedicati a Marcello Candia e al quale si è aggiunto un altro passante. Alla fine il 21 enne, con ancora stretta in pugno la catenina, è stato bloccato in via Sannio e consegnato alla polizia che lo ha arrestato.

