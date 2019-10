Milano 21, torna a novembre la mezza maratona cittadina. E c'è anche la staffetta solidale

La data da segnare in agenda è. Svelata nella suggestiva Sala Alessi di Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, la terza edizione della, la mezza maratona internazionale organizzata da Laguna Running SSDrl, in collaborazione con MG Sport, che richiamerà nel capoluogo lombardo moltissimi runners nel weekend di fine novembre. La Ganten Milano21 Half Marathon, è l’evento podistico autunnale più atteso e torna ilcon partenza e arrivo a City Life. E con una grande novità, visto che quest'anno ci sarà anche la staffetta solidale: due runner che si divideranno la distanza dei 10 km e il cui ricavato andrà totalmente a Sport Senza Frontiere Onlus.realizzata in collaborazione con. A fare gli onori di casa Roberta Guaineri, Assessore a Turismo, Sport e Qualità della vita, cui si sono affiancati Giampiero Schiavo Presidente MG Sport, Pierfrancesco Calori Direttore Tecnico di gara, Pamela Mezzanotte Coordinatore Marketing Ganten Italia Srl e Alessandro Tappa Presidente di Sport Senza Frontiere.“La Milano21 HalfMarathon – ha dichiarato– è l’appuntamento che chiude la stagione delle corse a Milano e pur essendo un’iniziativa così giovane, giunta alla sua terza edizione, fa già parte a pieno titolo della tradizione podistica meneghina. Sono certa che questo appuntamento sportivo coinvolgerà tantissimi cittadini, in una corsa che nel suo percorso tocca simbolicamente i luoghi più significativi della nostra bella Milano”.Con i suoi tracciati veloci questa manifestazione coniuga e armonizza in un legame forte lo spirito della tradizione di Milano, con i suoi monumenti e il centro storico, e la modernità di una metropoli europea d’avanguardia, con i grattacieli e la nuova skyline. Ad inni alla modernità come City Life e Piazza Gae Aulenti, si affiancano suggestivi passaggi al cospetto dell’Arco della Pace, del Castello Sforzesco, di Porta Venezia e del Duomo o della rinnovata Darsena. ‘E’ dei primi di giugno - ha commentato Giampiero Schiavo - una ricerca presentata nel Salone d’Onore del CONI dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera nel corso un convegno dedicato ai numeri e alle tendenze del running. La corsa nel 2019 conquista i parchi cittadini, le strade e le piazze, gli spazi urbani. Questi diventano i luoghi privilegiati per la gestione del tempo libero, per il perseguimento del benessere. Significativo il fatto che questa ricerca sia stata condotta in sinergia con ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani. Oggi si sente tanto parlare di sostenibilità, ma spesso il rischio è quello di chiudere nel recinto del ‘plastic free’ un tema che ha invece un orizzonte molto più ampio e che fa della ‘sostenibilità sociale’ uno degli asset principali. Questo è per noi il concetto primario di sostenibilità, l’obiettivo fondante della nostra azione soprattutto in questa stagione e l’orizzonte verso il quale guardiamo anche per le prossime. La Ganten Milano21 che chiude il circuito 2019 di FollowYourPassion, vuole essere un tributo alla città che più di tutte in Italia ha fatto del running una propria bandiera di sostenibilità sociale, dando la possibilità ancora una volta a migliaia di persone di vivere a ritmo di corsa la dimensione urbana di una grande capitale mondiale come Milano’. Quest’anno la, una Onlus che da anni lavora per l’integrazione di bambini e adolescenti svantaggiati usando come strumento lo sport. L’educazione, l’inclusione sociale e il benessere sono il cuore della Onlus che progetta e organizza percorsi sportivi guidati, in collaborazione con una rete solidale di associazioni sportive e mediche. Ganten Milano 21 HM ha infatti deciso di inserire nella pagina delle iscrizioni alla corsa, un’opzione “iscrizione solidale”, così da poter far scegliere a tutti i runners che vogliono correre la Mezza Maratona da 21 Km e la gara da 10 Km, la possibilità di contribuire alla causa di Sport Senza Frontiere Onlus.. La formula della staffetta solidale è molto semplice: squadre composte da due runner ciascuno dei quali coprirà̀ la distanza di 5 km per un totale di 10 km di solidarietà̀. Il ricavato della Milano 2×5 Relay e di tutte le altre iscrizioni solidali sarà̀ destinato all’inserimento di 10 bambini delle periferie milanesi provenienti da situazioni di disagio socio‐economico nel programma di inclusione sociale che prevede tra le attività̀ un anno di corso sportivo in una delle associazioni sportive collegate a Sport Senza Frontiere, una visita medico sportiva e un percorso di tutoraggio e monitoraggio psicopedagogico., ha tenuto a precisare: 'Sport Senza Frontiere aiuta bambini e ragazzi in grave difficolta sociale, familiare ed economica attraverso lo Sport e per noi quest’anno aver avviato una social partnership con la Ganten Milano 21 riveste un grande valore. Circa un anno fa ci siamo seduti con Giampiero e Marcello per discuterne e adesso quell’idea è diventata realtà: essere Charity partner esclusivo di questa manifestazione che sta affermandosi come uno degli eventi Running più importanti della città vuol dire che attraverso le iscrizioni solidali e la nuova formula a Staffetta 2x5km, potremo garantire a 10 bambini a rischio esclusione sociale delle aree periferiche di Milano di poter essere inseriti per un anno nei nostri percorsi sportivi, di tutela sanitaria e di supporto psicopedagogico. Tutti i Runners che domenica 24 Novembre parteciperanno alla gara devono sapere che correranno per far correre verso un futuro migliore i nostri bambini'.