Torna la Milano 21, la mezza maratona d'autunno cambia: partenza e arrivo da CityLife

Le iscrizioni per la Milano21 sono ancora aperte

Ci si può registrare alle prove competitive (mezza maratona e 10 km) sul sito www.followyourpassion.it sino alle 24,00 di mercoledi 21 novembre. Iscrizioni on line anche per le non competitive (21 e 10 km), con chiusura alle 24,00 di giovedi 22 novembre. Per le non competitive sono stati attivati 3 punti iscrizione in città presso 3 store specializzati: Born To Run, Koala Sport e Pacer. Infine, ci si potrà iscrivere alle non competitive alla Segreteria Organizzativa presso l’Expo situato in Piazza Tre Torri presso CityLife Shopping District nei giorni: venerdì 23 novembre dalle ore 15.00 alle ore 20.00 sabato 24 novembre dalle ore 10.00 alle ore 20.00 domenica 25 Novembre dalle ore 7.00 alle ore 9.00.

Presentata la seconda edizione dellain programma, con partenza alle ore 9,30 da Piazza VI Febbraio. Si tratta dell’evento conclusivo del calendario 2018 di FollowYourPassion , il circuito di eventi multisport che nel corso dell’anno ha coinvolto oltre 12.000 atleti tra gare running, cycling e triathlon. La conferenza stampa si è svolta a CityLife Shopping District che sarà, di fatto, il quartier generale dell’evento a partire da venerdì 23 novembre quando, alle ore 15, si aprirà l’area Expo: il più grande distretto commerciale urbano d'Italia sarà ancora una volta protagonista di un’importante iniziativa sportiva nel calendario di eventi milanese.A dare il benvenuto ai presenti è stato l’Amministratore Delegato diArmando Borghi che ha dichiarato “Siamo molto lieti di avere in CityLife questa importante manifestazione in cui migliaia di appassionati sportivi potranno vivere lo spirito di rinnovamento e trasformazione della città di Milano in una cornice suggestiva tra architetture, aree verdi e opere d’arte a cielo aperto. Ospitiamo sempre con grande disponibilità e partecipazione iniziative di questo tipo, ancora una volta CityLife si mostra attenta allo sport in tutte le sue forme e discipline e orgogliosa di poter mettere a disposizione della Città - e delle sue persone - l’intera area come cornice ideale anche per iniziative sportive outdoor”.E’ poi giunto il saluto dell’Assessore al Turismo, Sport e Qualità della vita del Comune di Milano Roberta Guaineri “La Milano21 Half Marathon – dichiara l’– è l’appuntamento che chiude la stagione delle corse a Milano e pur essendo un’iniziativa così giovane, appena alla sua seconda edizione, è già riuscita a innovarsi, in pieno spirito meneghino. Sono certa che questo appuntamento sportivo coinvolgerà sempre più cittadini, in una corsa che nel suo percorso tocca simbolicamente i luoghi più significativi della nostra bella Milano”.Larinnova la tradizione dei grandi appuntamenti podistici autunnali in città e rappresenta il momento ideale, per tutti gli appassionati di running milanesi e non solo, per un rendez vous di fine anno per godersi la “capitale italiana del running” in una domenica speciale. Al clima di festa contribuiranno la musica e l’animazione di RDS 100% Grandi Successi, media partner del circuito, presente in partenza e all’arrivo. “Il circuito FollowYourPassion - ha detto Giampiero Schiavo, Presidente di, la società che con Laguna Running organizza gli eventi FYP - ha preso il via lo scorso aprile a Chia, nel Sud Sardegna, di lì abbiamo toccato altre località meravigliose come Courmayeur, l’Autodromo di Monza, Bari e il suo Lungomare. Adesso arriviamo a Milano per l’appuntamento più importante del nostro cartellone. Per questa seconda edizione ci siamo impegnati a fondo per rendere la gara ancora più bella da vivere. Abbiamo migliorato il percorso, che quest’anno passa da tutti i luoghi simbolo della città, compresa; abbiamo elevato il livello di collaborazione con tutte le autorità cittadine per assicurare il più alto grado di sicurezza e di efficienza agli iscritti; infine, abbiamo scelto una location eccezionalmente bella ed eccezionalmente funzionale comeper ospitare, spogliatoi, deposito borse e ristoro finale, con ampi spazi a disposizione dei partecipanti. Ultima nota importante: grazie alla collaborazione con il servizio di scooter sharing eCooltra, gli iscritti alla Milano21 potranno usufruire di 1 ora di guida gratuita sugli scooter elettrici. Scaricando l’applicazione e inserendo il codice promozionale, si potrà arrivare alla gara e poi tornare a casa gratuitamente e, soprattutto, a emissioni zero”.“Domenica 25 novembre ci aspettiamo una gara velocissima – ha aggiunto Marcello Magnani, Amministratore Delegato MG Sport – grazie ai percorsi, quello della 21 e quello della 10, che si caratterizzano per i lunghi rettilinei, il profilo piatto e la limitata presenza di cambi di direzione. Entrambi i percorsi sono omologati FIDAL. Per chi, anche se a fine stagione, cerca il personal best, questa è la gara giusta”. “Anche quest’anno avremo al via - conclude Magnani –, il top a livello italiano. Nella sfida sui 10 km Daniele se la vedrà con Pietro Riva, ventunenne atleta delle Fiamme Oro, già Campione Europeo Juniores sui 10.000 mt. nel 2015. Insomma, a Milano, si sfideranno presente e futuro del fondo italiano”.Nella mezza grande curiosità per vedere all’opera, beniamina di casa, che l’anno scorso scorso alla Milano21 vinse la 10 km, tagliando il traguardo mano nella mano con Sara Dossena. Per coinvolgere la città e consentire ad appassionati di tutti i livelli di arrivare pronti al via della Milano21, FollowYourPassion ha scelto 3 running partner attivissimi sul territorio milanese come(che garantiranno anche il servizio da pacer in gara), Women In Run e il Gruppo Fuori di Corsa che stanno gestendo un fitto calendario di allenamenti.La Milano21 rappresenta un’occasione ideale per visitare Milano anche per runner da tutta Italia che possono scegliere di associare arte, musica, cultura, design, shopping allo sport. Per questo FollowYourPassion propone, in collaborazione con l’Hospitality Partner B&B Hotels, una convenzione per usufruire, attraverso il codice promo HALFMAR10, di una tariffa speciale per soggiornare presso le strutture B&B (per info e prenotazioni www.hotelbb.com).La Milano21 2018 conta sulla partecipazione e sulla collaborazione di importanti realtà. Al via ci sarà ANIAD, l’Associazione Nazionale degli Atleti Diabetici, che parteciperà alla Milano 21 con una folta delegazione di atleti e con il Team FreeStyle, un’iniziativa educativa e informativa unica, condotta in collaborazione con Abbott, affinché il movimento e lo sport entrino a far parte della vita delle persone con diabete. Inoltre, la Milano21 aderisce al progetto PCR Professional Corporate Run.Professional Corporate Run è un’iniziativa nata per facilitare lo sviluppo della “passione per la corsa” all’interno delle aziende e delle organizzazioni professionali e per condividerla tra i colleghi creando dei momenti di svago e di partecipazione finalizzati al benessere personale e di gruppo. All’atto dell’iscrizione i runner possono optare per la partecipazione alla classifica Professional Corporate Run, indicando la denominazione della propria organizzazione professionale o azienda di appartenenza.Infine, AIVOS, ONLUS che ha come obiettivo la difesa delle vittime degli incidenti stradali che, in collaborazione con Milano21, la Polizia Locale di Milano e con il patrocinio di Regione Lombardia, avvia, con questa importante manifestazione sportiva, il “Mese della sicurezza stradale”, un importante programma di formazione che in occasione della gara avrà il suo lancio ufficiale. Il percorso formativo avrà due momenti: un primo momento nelle scuole superiori della Lombardia, Agenti della Polizia Locale e professionisti di AIVOS spiegheranno agli studenti dei trienni i rischi legati all’uso del cellulare in strada e della distrazione. Un secondo momento di formazione sarà proprio durante la Milano 21 durante la quale i ragazzi potranno partecipare all’organizzazione dell’evento come volontari con la possibilità di acquisire crediti formativi per il loro percorso scolastico.