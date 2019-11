Milano 21 half marathon, domenica la mezza maratona cittadina: village a City Life

domenica mattina 24 novembre si corre la terza edizione della Ganten Milano21 Half Marathon, la mezza maratona internazionale organizzata da Laguna Running SSDrl, in collaborazione con MG Sport, che richiamerà nel capoluogo lombardo moltissimi runners nel weekend. La Ganten Milano21 Half Marathon, è l’evento podistico autunnale più atteso con partenza e arrivo nel cuore di City Life. E con una grande novità, visto che quest'anno ci sarà anche la staffetta solidale: due runner che si divideranno la distanza dei 10 km e il cui ricavato andrà totalmente a Sport Senza Frontiere Onlus. Un percorso veloce e completamente nel cuore della città che strizza l'occhio ad ogni runner per centrare il proprio personal best time.







Tre le distanze previste: 21 km e 10 km, entrambe con formula agonistica o corsa non competitiva e la nuovissima 2x5 km relay realizzata in collaborazione con Sport Senza Frontiere.



IL PERCORSO

Con i suoi tracciati veloci questa manifestazione coniuga e armonizza in un legame forte lo spirito della tradizione di Milano, con i suoi monumenti e il centro storico, e la modernità di una metropoli europea d'avanguardia, con i grattacieli e la nuova skyline. Ad inni alla modernità come City Life e Piazza Gae Aulenti, si affiancano suggestivi passaggi al cospetto dell'Arco della Pace, del Castello Sforzesco, di Porta Venezia e del Duomo o della rinnovata Darsena.

E’ dei primi di giugno - ha commentato Giampiero Schiavo - una ricerca presentata nel Salone d’Onore del CONI dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera nel corso un convegno dedicato ai numeri e alle tendenze del running. La corsa nel 2019 conquista i parchi cittadini, le strade e le piazze, gli spazi urbani. Questi diventano i luoghi privilegiati per la gestione del tempo libero, per il perseguimento del benessere. Significativo il fatto che questa ricerca sia stata condotta in sinergia con ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani. Oggi si sente tanto parlare di sostenibilità, ma spesso il rischio è quello di chiudere nel recinto del ‘plastic free’ un tema che ha invece un orizzonte molto più ampio e che fa della ‘sostenibilità sociale’ uno degli asset principali. Questo è per noi il concetto primario di sostenibilità, l’obiettivo fondante della nostra azione soprattutto in questa stagione e l’orizzonte verso il quale guardiamo anche per le prossime. La Ganten Milano21 che chiude il circuito 2019 di FollowYourPassion, vuole essere un tributo alla città che più di tutte in Italia ha fatto del running una propria bandiera di sostenibilità sociale, dando la possibilità ancora una volta a migliaia di persone di vivere a ritmo di corsa la dimensione urbana di una grande capitale mondiale come Milano

Passione, corsa e sostenibilità

La Ganten Milano21 Half Marathon intende rappresentare al meglio una città come Milano che ha fatto del running e dell’inclusione sociale le sue bandiere. La mezza maratona del 24 novembre, che chiude il circuito 2019 di FollowYourPassion si arricchisce, grazie alla partnership con Sport Senza Frontiere Onlus, impegnata da anni nei processi di integrazione di bambini e adolescenti svantaggiati, per mezzo dello sport. Una staffetta 2x5km non competitiva e al 100% solidale. La formula è molto semplice: squadre composte da due runner, ciascuno dei quali coprirà̀ la distanza di 5 km per un totale di 10 km di solidarietà. Ganten Milano21 Half Marathon ha inoltre inserito nella pagina delle iscrizioni alla corsa un’opzione “iscrizione solidale”, per dare ai partecipanti della Mezza Maratona da 21 Km e alla gara da 10 Km la possibilità di contribuire alla causa di Sport Senza Frontiere Onlus.



Rock the School da ritmo alla Ganten Milano Half Marathon

A dare il giusto ritmo alla gara e sostenere i runner durante il percorso della Milano21 ci penseranno 8 rock band degli istituti milanesi del progetto Rock The School. La musica come lo sport è passione e integrazione, il progetto nasce con l'obiettivo di mettere a disposizione delle band giovanili, spazi e strutture di qualità per suonare musica pop e rock dal vivo, così da offrire visibilità e sostenere gli studenti e le studentesse che vi si dedicano con passione ed impegno.



Iscrizioni ancora aperte sul sito ufficiale www.milano21.it

Lunedì 18 Novembre 2019, 15:59

