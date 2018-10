Milano 21 half marathon, torna il grande appuntamento di fine anno con il running nel capoluogo lombardo

Domenica 25 novembre si correrà la Milano21 Half Marathon 2018. Si rinnova il percorso della gara che, lo scorso anno, nell’edizione inaugurale, ha richiamato oltre 6.500 iscritti. Cambia la zona di partenza e arrivo, che si sposta dai grattacieli di Porta Nuova a quelli di City Life. Start e finish line sono, infatti, previste in Viale Cassiodoro, all’altezza di Piazza VI Febbraio. Expo, ristoro finale, deposito borse saranno in area City Life con ampi spazi a disposizione dei partecipanti. L’obiettivo è migliorare i servizi ai runner e rendere ancora più coinvolgente l’evento. Tra modernità e tradizione si sfilerà lungo tutti i luoghi simbolo di Milano. Ci sarà un passaggio altamente simbolico in Piazza Duomo a saldare il legame dell’evento con la città.



Previste due formule di gara: 21 e 10 km, competitive e non competitive. Le iscrizioni sono aperte su www.followyourpassion.it

